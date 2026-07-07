Dopo la partita tra Portogallo e Spagna ai Mondiali, Cristiano Ronaldo ha annunciato che si tratta dell’ultimo suo Mondiale. Ha dichiarato di aver deciso di prendersi del tempo per riflettere, senza specificare ulteriori dettagli. La partita si è conclusa con la sconfitta del Portogallo contro la Spagna. Ronaldo ha parlato ai microfoni al termine dell’incontro, confermando la sua intenzione di smettere di partecipare alla competizione.

Cristiano Ronaldo, l’ultimo ballo ai Mondiali col Portogallo finisce contro la Spagna: le parole del fuoriclasse al termine della sfida. L’eliminazione del Portogallo contro la Spagna agli ottavi di finale della Coppa del Mondo non ha segnato soltanto la fine del cammino della nazionale lusitana, ma anche l’ultimo capitolo mondiale di Cristiano Ronaldo. La sconfitta per 1-0 ha chiuso il percorso delle Quinas e, con ogni probabilità, anche la storia di CR7 nella competizione più importante del calcio. Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo Visibilmente provato dopo il fischio finale, ma con la fermezza che lo ha sempre contraddistinto, Ronaldo ha parlato davanti ai giornalisti confermando ciò che molti immaginavano: questo è stato il suo ultimo Mondiale. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - L’annuncio di Cristiano Ronaldo dopo Portogallo-Spagna: «Sì, è stato il mio ultimo Mondiale! Ora avrò tempo per pensare»

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How Cristiano Ronaldo Was Trolled After Portugals Draw Against DR

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