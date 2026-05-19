Ambrosini lancia il Mondiale 2026 | Tiferò Brasile ma sogno l’ultimo ballo Messi-Cristiano Ronaldo

In vista del Mondiale 2026, l'ex centrocampista e commentatore sportivo ha condiviso alcune preferenze riguardo alle squadre e ai giocatori che spera di vedere in campo. Ha espresso la propria intenzione di tifare per una nazionale sudamericana, pur dichiarando di sognare un ultimo grande confronto tra due iconici attaccanti. Le sue parole arrivano a pochi giorni dall'inizio della competizione, che sarà trasmessa in diretta televisiva e commentata da vari professionisti del settore.

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