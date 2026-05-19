Ambrosini lancia il Mondiale 2026 | Tiferò Brasile ma sogno l’ultimo ballo Messi-Cristiano Ronaldo
In vista del Mondiale 2026, l'ex centrocampista e commentatore sportivo ha condiviso alcune preferenze riguardo alle squadre e ai giocatori che spera di vedere in campo. Ha espresso la propria intenzione di tifare per una nazionale sudamericana, pur dichiarando di sognare un ultimo grande confronto tra due iconici attaccanti. Le sue parole arrivano a pochi giorni dall'inizio della competizione, che sarà trasmessa in diretta televisiva e commentata da vari professionisti del settore.
Giudice Sportivo Serie A: mano pesante per il Genoa, pioggia di squalificati dopo la 37ª giornata! Tutti i provvedimenti ufficiali Guardiola lascia il Manchester City, la fine di un’era! Le 10 dichiarazioni più iconiche del tecnico spagnolo Neymar è nei 26 convocati da Ancelotti per il Mondiale del Brasile, è ufficiale! Chiamata meritata? I suoi numeri stagionali Il Manchester City ha scelto Maresca: sarà lui l’erede di Guardiola! Accordo raggiunto: ecco cosa ha fatto al Chelsea Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito. Chi potrebbe tornare ad Amsterdam e quali potrebbero essere i ‘colpi in casa’ in estate Psv Eindhoven vince l’Eredivisie, Bosz re dei festeggiamenti: «Non avevo un mal di testa del genere da tantissimo tempo». 🔗 Leggi su Calcionews24.com
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