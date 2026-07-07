L’ultimo diktat | patente antifascista per il Quirinale
Un progetto di legge propone di richiedere una patente “antifascista” per i candidati alla presidenza della Repubblica. La proposta, che mira a inserire un requisito ideologico, ha suscitato reazioni contrastanti e viene vista come una misura che potrebbe influenzare le candidature. Attualmente, il mandato del presidente in carica termina nel 2029, e il dibattito politico si svolge senza modifiche alle regole di accesso alla carica. La proposta ha generato discussioni sui criteri di selezione e sui valori richiesti per il ruolo.
Passi per qualche festival letterario ultrademocratico, ma arrivare a chiedere il patentino antifascista per fare il presidente della Repubblica porta il dibattito politico sul pianeta Marte Strano Paese il nostro, dove il centrodestra non può parlare del tema Quirinale per non mancare di rispetto al presidente Mattarella, in carica fino al 2029. E quindi la materia rimane di stretta competenza del centrosinistra che può discutere di toto-Colle senza pudori, data la premessa “antifascista” travestita da nobile disinteresse. Quello che pensano dalle parti del campo largo lo ha detto con schiettezza Pier Luigi Bersani intervistato da Repubblica. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
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