L’ultimo diktat | patente antifascista per il Quirinale

Notizia in breve

Un progetto di legge propone di richiedere una patente “antifascista” per i candidati alla presidenza della Repubblica. La proposta, che mira a inserire un requisito ideologico, ha suscitato reazioni contrastanti e viene vista come una misura che potrebbe influenzare le candidature. Attualmente, il mandato del presidente in carica termina nel 2029, e il dibattito politico si svolge senza modifiche alle regole di accesso alla carica. La proposta ha generato discussioni sui criteri di selezione e sui valori richiesti per il ruolo.