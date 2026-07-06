Il centrosinistra insiste | Costituzione antifascista requisito per il Quirinale
Il centrosinistra ribadisce che il rispetto della Costituzione antifascista deve essere un requisito per il prossimo Presidente della Repubblica. Il rappresentante del Partito Democratico ha affermato che la destra non può imporre un nome senza consenso. Un esponente di Sinistra Italiana ha aggiunto che la questione non si risolve con divisioni di incarichi, sottolineando la necessità di un processo condiviso.
Braga, Pd: “La destra non imponga un nome non condiviso”. Fratoianni, Avs: “Quella non è una casella da spartire”. 🔗 Leggi su Repubblica.it
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