L' ultimo diktat | patente antifa per il Quirinale

Notizia in breve

Una proposta prevede di richiedere un attestato antifascista per chi aspira a diventare presidente della Repubblica. La proposta ha suscitato reazioni di critica, considerando che il tema non riguarda direttamente le competenze richieste per la carica. La discussione si è spostata su un piano che appare più ideologico che pratico, con opinioni contrastanti sulla rilevanza di un simile requisito. La proposta è stata definita da alcuni come un'idea estemporanea, con altri che l'hanno giudicata fuori luogo nel contesto istituzionale.