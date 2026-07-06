L' ultimo diktat | patente antifa per il Quirinale
Una proposta prevede di richiedere un attestato antifascista per chi aspira a diventare presidente della Repubblica. La proposta ha suscitato reazioni di critica, considerando che il tema non riguarda direttamente le competenze richieste per la carica. La discussione si è spostata su un piano che appare più ideologico che pratico, con opinioni contrastanti sulla rilevanza di un simile requisito. La proposta è stata definita da alcuni come un'idea estemporanea, con altri che l'hanno giudicata fuori luogo nel contesto istituzionale.
Passi per qualche festival letterario ultrademocratico, ma arrivare a chiedere il patentino antifascista per fare il presidente della Repubblica porta il dibattito politico sul pianeta Marte. Strano Paese il nostro, dove il centrodestra non può parlare del tema Quirinale per non mancare di rispetto al presidente Mattarella, in carica fino al 2029. E quindi la materia rimane di stretta competenza del centrosinistra che può discutere di toto-Colle senza pudori, data la premessa "antifascista" travestita da nobile disinteresse. Quello che pensano dalle parti del campo largo lo ha detto con schiettezza Pier Luigi Bersani intervistato da Repubblica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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