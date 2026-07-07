Lukaku show e polemica De Bruyne è un caso | i due big del Napoli fanno discutere

Lukaku ha segnato, contribuendo alla vittoria del Belgio per 4-1 contro gli Stati Uniti nei quarti di finale del Mondiale. De Bruyne è rimasto in panchina tutto il match. La partita si è svolta tra polemiche e tensioni, con i due giocatori al centro dell’attenzione. La squadra di Rudi Garcia ha ottenuto il passaggio del turno, mentre il centrocampista non è stato impiegato.

Il Belgio avanza ai quarti del Mondiale con Lukaku protagonista, mentre De Bruyne guarda invece tutta la gara dalla panchina. La squadra di Rudi Garcia ha travolto per 4-1 gli USA in una gara travolta da mille polemiche. Lukaku, gol e esultanza polemica. L’avvicinamento alla gara è stato caratterizzato dal caos generato dalla sospensione della squalifica dello statunitense Balogun, avvenuta dopo un sospetto intervento del presidente americano Trump. Il campo ha però decretato un verdetto molto più forte di questa vicenda, con il Belgio che è riuscito a tirare fuori la sua miglior versione in questo match. A contribuire alla goleada, c’è stato anche Romelu Lukaku, autore del gol del finale 4-1. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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