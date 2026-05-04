Il Napoli sta pianificando le mosse da affrontare durante la prossima finestra di mercato, con alcune decisioni che potrebbero coinvolgere giocatori di alto livello come Lukaku e De Bruyne. La società sta valutando i cambiamenti necessari per rafforzare la rosa, ma ancora non sono stati annunciati i dettagli delle operazioni. Si attendono sviluppi nei prossimi mesi, mentre la squadra si prepara alle sfide future.

Il Napoli si prepara a un’estate di scelte pesanti. Il tema non riguarda soltanto il mercato in entrata. Prima ancora, il club dovrà intervenire sul monte ingaggi. E per farlo sarà necessario toccare anche nomi molto importanti dell’attuale rosa. L’obiettivo è chiaro. Ridurre il peso complessivo degli stipendi. E aprire una nuova fase più sostenibile sul piano economico. In questo scenario, alcuni giocatori oggi centrali o comunque molto costosi possono diventare sacrificabili. A scriverlo è Repubblica. Secondo questa ricostruzione, i principali indiziati a lasciare il club sarebbero Romelu Lukaku, Alex Meret, Kevin De Bruyne e uno tra Stanislav Lobotka e Frank Anguissa.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Lukaku, De Bruyne e altri big: il Napoli prepara i tagli

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