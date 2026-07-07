“Lo chiamano soccer “. Anzi no, “ football “. Comincia così la notte di sfottò del Belgio agli Stati Uniti. Il campo ha dato ai Diavoli Rossi la grande rivincita dopo la vergogna del caso Balogun: 4-1, Usa a casa e Belgio qualificato ai quarti di finale dei Mondiali. La squadra del ct Rudi Garcia ha avuto la capacità di trasformare in agonismo la grande rabbia per la mossa sfacciata della coppia Trump-Infantino. E dopo il successo, lo sdegno ha lasciato spazio all’ ironia. Il pallone è rotondo e anche beffardo. L’ arroganza di Trump e il servilismo di Infantino si sono trasformati in autogol per gli Usa del ct Pochettino. Il bomber Folarin Balogun, riammesso dopo la squalifica sospesa, è parso l’ombra di se stesso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Lukaku balla la Trump Dance, il Belgio sfotte gli Usa e Infantino: “Ribaltate questo”

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Belgium Hit The Trump Dance After Lukakus Goal

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