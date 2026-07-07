La Procura di Bari ha eseguito questa mattina un decreto di perquisizione e sequestro, che ha coinvolto anche i De Laurentiis. I due sono rimasti esterrefatti dopo aver appreso le contestazioni. Sul valore di Caprile, è stata disposta una perizia esterna. La perquisizione riguarda le società sportive e ha portato al sequestro di documenti e materiali. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata riguardo ai dettagli delle contestazioni.

«SSC Bari, SSC Napoli, Aurelio e Luigi De Laurentiis hanno appreso esterrefatti le contestazioni sollevate nel decreto di perquisizione e sequestro emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari, ed eseguito questa mattina». Inizia così la nota del Bari, congiunta con il Napoli, sull'inchiesta che vede indagati Luigi e Aurelio De Laurentiis. «Il rilievo degli inquirenti riguarda il trasferimento tra società infragruppo di un calciatore, Elia Caprile, il cui valore era stato quantificato, mediante perizia giurata, prima del perfezionamento dell'operazione, da un soggetto terzo, indipendente e professionista autorevole, già consulente dell’Autorità giudiziaria, e fortemente accreditato nel settore calcistico, del tutto estraneo agli indagati». 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Luigi e Aurelio De Laurentiis: «Siamo esterrefatti. Il valore di Caprile? C'è una perizia esterna»

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De Laurentiis indagati, arriva la risposta del Napoli: «Siamo esterrefatti»

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