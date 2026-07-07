De Laurentiis indagati arriva la risposta del Napoli | Siamo esterrefatti il valore di Caprile quantificato da un soggetto terzo

De Laurentiis e il Napoli sono stati coinvolti in un’indagine, con un decreto di perquisizione e sequestro emesso dalla Procura. La società napoletana ha commentato di essere esterrefatta, precisando che il valore del portiere Caprile è stato stabilito da un soggetto terzo. La nota ufficiale include anche riferimenti alla partecipazione di altre società e persone legate alla vicenda.

«SSC Bari, SSC Napoli, Aurelio e Luigi De Laurentiis hanno appreso esterrefatti le contestazioni sollevate nel decreto di perquisizione e sequestro emesso dalla Procura della Repubblica. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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De Laurentiis indagati, arriva la risposta del Napoli: «Siamo esterrefatti»

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