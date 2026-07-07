Luigi e Aurelio De Laurentiis sono stati iscritti nel registro degli indagati per la bancarotta del Bari. Luigi, amministratore unico del club, e Aurelio, presidente del Napoli e legale rappresentante della Filmauro, sono coinvolti nell'indagine. La vicenda riguarda il fallimento della società calcistica, con le autorità che stanno esaminando i loro ruoli e responsabilità nella crisi finanziaria del club.

Roma, 7 luglio 2026 - In seguito alla bancarotta del Bari sono indagati Luigi e Aurelio De Laurentiis, il primo amministratore unico della SSC Bari e il padre presidente del cda del Napoli e legale rappresentante della Filmauro. Perquisizioni nelle sedi di Bari e Napoli. Sono in corso perquisizioni nelle sedi della SSC Bari Calcio, della SSC Napoli e della Filmauro srl da parte della Guardia di Finanza. L’indagine è coordinata dalla Procura di Bari, a carico di Luigi e Aurelio De Laurentiis i reati di false comunicazioni sociali (bilancio dell'esercizio 2024 del Bari calcio) e bancarotta fraudolenta connessa alla richiesta di apertura della procedura di liquidazione giudiziale, presentata per l'insolvenza della società sportiva barese. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Segui gli aggiornamenti su Bari.

© Quotidiano.net - Luigi e Aurelio De Laurentiis indagati per la bancarotta del Bari

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Indagati Aurelio e Luigi De Laurentiis: inchiesta per bancarotta fraudolenta

Notizie e thread social correlati

Indagati Aurelio e Luigi De Laurentiis per bancarotta: finanza nelle sedi del Napoli e del BariLa Procura di Bari ha iscritto nel registro degli indagati due uomini, ritenuti legati alle società sportive di Napoli e Bari, per bancarotta...

Bancarotta fraudolenta, indagati Luigi e Aurelio De Laurentiis. Perquisizioni della finanza a Bari e NapoliPerquisizioni in corso presso le sedi di una società calcistica, della squadra di calcio e di una società di produzione cinematografica, nell'ambito...

Temi più discussi: Calcio, ipotesi bancarotta fraudolenta: indagati Aurelio De Laurentiis e il figlio Luigi; Indagati Aurelio e Luigi De Laurentiis per bancarotta: finanza nelle sedi del Napoli e del Bari; Aurelio De Laurentiis e il figlio Luigi indagati per bancarotta, perquisizioni nelle sedi del Napoli e del Bari. I conti in rosso e la plusvalenza negata; Terremoto SSC Bari: indagati Aurelio e Luigi De Laurentiis, perquisizioni nelle sedi di Bari e Napoli.

Bari Calcio, indagati Luigi e Aurelio De Laurentiis per la bancarotta del club. In corso perquisizioni nelle sedi della società biancorossa e del Napoli. #ANSA x.com

Luigi e Aurelio De Laurentiis indagati per la bancarotta del BariNel mirino della finanza l’amministratore unico della società pugliese e il padre, presidente del cda del Napoli e legale rappresentante della Filmauro. Perquisizioni nelle sedi delle due società calc ... quotidiano.net

Aurelio e Luigi De Laurentiis indagati, ipotesi bancarotta fraudolenta per il BariAurelio e Luigi De Laurentiis sarebbero indagati. La Guardia di Finanza ha perquisito le sedi del Napoli e del Bari. L'ipotesi della Procura barese è di bancarotta fraudolenta in relazione a debiti pe ... fanpage.it

Brescia a Roma: cosa succede ai giocatori sotto contratto? reddit