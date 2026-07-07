Perquisizioni in corso presso le sedi di una società calcistica, della squadra di calcio e di una società di produzione cinematografica, nell'ambito di un'indagine della Guardia di Finanza. L'inchiesta, coordinata dalla Procura di Bari, riguarda due persone coinvolte, tra cui uno dei proprietari del club. Le operazioni si stanno svolgendo a Bari e Napoli, e sono legate a un'accusa di bancarotta fraudolenta.

Perquisizioni sono in corso nelle sedi della ssc Calcio, della SSC Napoli e della Filmauro srl nell'ambito di una indagine della guardia di finanza, coordinata dalla Procura di Bari a carico di Luigi e Aurelio De Laurentiis. A carico dei due - il primo è amministratore unico della Ssc Bari, mentre il secondo è presidente del cda del Napoli e legale rappresentante della Filmauro - i magistrati baresi ipotizzano i reati di false comunicazioni sociali (bilancio dell'esercizio 2024 del Bari calcio) e bancarotta fraudolenta connessa alla richiesta di apertura della procedura di liquidazione giudiziale, presentata per l'insolvenza della società sportiva barese. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

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© Bari.corriere.it - Bancarotta fraudolenta, indagati Luigi e Aurelio De Laurentiis. Perquisizioni della finanza a Bari e Napoli

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