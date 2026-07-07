La Guardia di finanza ha perquisito le sedi del Napoli e del Bari nell’ambito di un’indagine per bancarotta fraudolenta. Luigi De Laurentiis, amministratore unico del Bari, e Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, sono coinvolti in questa inchiesta. Le operazioni di controllo sono state condotte presso le rispettive aziende. Sono stati acquisiti documenti e materiali relativi alla gestione finanziaria delle società. Le indagini sono in corso e non sono stati ancora resi noti ulteriori dettagli.

Luigi e Aurelio De Laurentiis, rispettivamente primo amministratore unico della SSC Bari e il padre presidente del cda del Napoli e legale rappresentante della Filmauro, sono indagati per i reati di false comunicazioni sociali (bilancio dell’esercizio 2024 del Bari calcio) e bancarotta fraudolenta connessa alla richiesta di apertura della procedura di liquidazione giudiziale, presentata per l’insolvenza della società sportiva barese. Perquisizioni sono in corso nelle sedi della SSC Calcio, della SSC Napoli e della Filmauro srl nell’ambito di una indagine della Guardia di Finanza, coordinata dalla Procura di Bari. Il provvedimento scaturisce... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

© Ilfattoquotidiano.it - Luigi e Aurelio De Laurentiis indagati per bancarotta fraudolenta: Guardia di finanza nelle sedi del Napoli e del Bari

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Indagati Aurelio e Luigi De Laurentiis: inchiesta per bancarotta fraudolenta

Notizie e thread social correlati

Indagati Aurelio e Luigi De Laurentiis per bancarotta: finanza nelle sedi del Napoli e del BariLa Procura di Bari ha iscritto nel registro degli indagati due uomini, ritenuti legati alle società sportive di Napoli e Bari, per bancarotta...

Aurelio e Luigi De Laurentiis indagati per bancarotta fraudolenta: perquisite le sedi del Bari e del NapoliLe sedi del Bari e del Napoli sono state perquisite nell'ambito di un'indagine che coinvolge Aurelio e Luigi De Laurentiis.

Temi più discussi: Calcio, ipotesi bancarotta fraudolenta: indagati Aurelio De Laurentiis e il figlio Luigi; Indagati Aurelio e Luigi De Laurentiis per bancarotta: finanza nelle sedi del Napoli e del Bari; Aurelio De Laurentiis e il figlio Luigi indagati per bancarotta, perquisizioni nelle sedi del Napoli e del Bari. I conti in rosso e la plusvalenza negata; Terremoto SSC Bari: indagati Aurelio e Luigi De Laurentiis, perquisizioni nelle sedi di Bari e Napoli.

#Calcio Aurelio e Luigi De Laurentiis sono indagati per bancarotta fraudolenta in relazione a 30 milioni di debiti. Perquisizioni nelle sedi delle due società calcistiche Bari e Napoli. Al centro delle indagini la cessione di un calciatore. x.com

Brescia a Roma: cosa succede ai giocatori sotto contratto? reddit

Repubblica - Aurelio e Luigi De Laurentiis indagati per bancarotta. La finanza nelle sedi di Napoli e BariLa Procura di Bari ha aperto un fasciolo con l'accusa di bancarotta fraudolenta in merito a debiti per 30 milioni di euro. Occhi anche su operazioni condivise fra i due club. La Guardia di Finanza sta ... calciomercato.com

Aurelio e Luigi De Laurentiis indagati per bancarotta fraudolenta: perquisite le sedi del Bari e del NapoliAurelio e Luigi De Laurentiis sono indagati dalla Procura di Bari che ipotizza i reati di false comunicazioni sociali, in relazione al bilancio dell'esercizio ... lapresse.it