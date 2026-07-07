Le sedi del Bari e del Napoli sono state perquisite nell'ambito di un'indagine che coinvolge Aurelio e Luigi De Laurentiis. La Procura di Bari ha iscritto nel registro degli indagati i due imprenditori, ipotizzando reati di bancarotta fraudolenta e false comunicazioni sociali in relazione al bilancio delle società. Le indagini si concentrano su presunte irregolarità nelle comunicazioni ufficiali e sui bilanci delle società sportive.

Aurelio e Luigi De Laurentiis sono indagati dalla Procura di Bari che ipotizza i reati di false comunicazioni sociali, in relazione al bilancio dell’esercizio 2024 della Ssc Bari, e fattispecie di bancarotta fraudolenta connesse alla richiesta di apertura della procedura di liquidazione giudiziale presentata per l’ insolvenza della stessa società sportiva. Nell’ambito dell’indagine questa mattina i finanzieri del Comando provinciale di Bari stanno eseguendo un provvedimento di perquisizione nelle sedi della Ssc Napoli, club di proprietà di Aurelio De Laurentiis, e della Ssc Bari, società di cui il figlio Luigi De Laurentiis è amministratore unico. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Aurelio e Luigi De Laurentiis indagati per bancarotta fraudolenta: perquisite le sedi del Bari e del Napoli

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Indagati Aurelio e Luigi De Laurentiis: inchiesta per bancarotta fraudolenta

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