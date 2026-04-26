Matthijs de Ligt ha ripreso ad allenarsi con la squadra dopo un lungo periodo di assenza a causa di un infortunio. La notizia arriva dall’Inghilterra e rappresenta un passo importante per il difensore e per i Red Devils, che attendono il suo ritorno in campo. La sessione di allenamento segna un momento di svolta nel percorso di recupero e rafforza le speranze di rivederlo presto in partita.

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© Calcionews24.com - Manchester United, un rientro fondamentale: Matthijs de Ligt torna ad allenarsi dopo il lungo infortunio

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