Il calciomercato si anima con il ritorno in gruppo di Pulisic, che aveva avuto problemi muscolari, nel match tra Genoa e Milan. La squadra di casa sta affrontando un momento difficile, con solo sette punti raccolti in otto partite. La squalifica di Leão permette all’allenatore del team avversario di sorridere, mentre i rossoneri cercano di invertire la tendenza.

La stagione del Milan è arrivata alle fasi finali: il Diavolo ha sprecato tantissime opportunità nelle ultime partite stagionali perdendo contro l'Udinese, il Sassuolo e l'Atalanta. La squadra di Massimiliano Allegri ha subito un crollo incredibile nelle ultime partite: nelle ultime 8 giornate di campionato, il Milan ha perso 5 partite, con due vittorie e un pareggio. 7 punti conquistati sui 24 disponibili, con 6 gol segnati e 12 gol subiti. Un trend negativo assolutamente da invertire per il Diavolo. I rossoneri, come sottolineano i dati, hanno perso la compattezza difensiva del 3-5-2 di Massimiliano Allegri e non riescono a segnare molto in questo campionato (sono 50 i gol fatti totali).🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Genoa-Milan, Pulisic supera il problema muscolare: torna ad allenarsi in gruppo

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