A Arezzo, un team di freccette ha conquistato tre titoli di Coppa Italia, sfidando gli sport più diffusi e tradizionali. Mentre alcuni continuano a considerare il calcio e il calcetto come gli unici sport rilevanti, questa vittoria dimostra che anche discipline meno popolari possono ottenere riconoscimenti ufficiali. La competizione ha visto la partecipazione di diversi atleti, con il team locale che si è distinto per le performance.

Ad Arezzo, mentre qualcuno ancora pensa che lo sport sia solo calcio, calcetto, discussioni al bar e “l’arbitroè venduto”, c’è chi prende una freccetta, mira bene e porta a casa tre primi posti in Coppa Italia. Così, senza nemmeno bisogno del Var. Il club dei Lucky Strike, squadra locale di freccette con sede ad Arezzo, si è infatti distinto alle finali della Coppa Italia organizzata da Promotion Sport Darts, disputate proprio nel capoluogo aretino lo scorso fine settimana. Tre giorni di gare al padiglione del centro congressi, con sfide, tensione, bersagli, concentrazione e quella precisione che in città servirebbe anche per rifare certi marciapiedi. 🔗 Leggi su Lortica.it

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© Lortica.it - Lucky Strike Arezzo, le freccette fanno centro: tre Coppe Italia e tanti saluti ai soliti sport “seri”

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