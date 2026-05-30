Sport solidarietà e salute | le tre S che fanno grande l’Accademia Nel weekend le finali del torneo Fitp

Nel fine settimana si sono svolte le finali del torneo Fitp, confermando il successo dell'evento. Durante la seconda edizione di “Lo Sport e Salute” sono stati effettuati oltre duemila screening, offrendo a molte persone l’opportunità di conoscere il proprio stato di salute. L’iniziativa ha combinato sport, solidarietà e attenzione alla salute, coinvolgendo un ampio pubblico e rafforzando il legame tra attività fisica e benessere.

Un altro grande successo, con più di duemila screening eseguiti: anche la seconda edizione di “ Lo Sport e Salute ” non ha deluso le aspettative ma, soprattutto, ha consentito a tantissime persone di conoscere il proprio effettivo stato di salute. La campagna di prevenzione gratuita organizzata dall’ Accademia dello Sport per la Solidarietà, che per cinque giorni (dal 25 al 29 maggio) ha viaggiato parallela all’attività sportiva, è stata in grado ancora una volta di fare centro: negli stand allestiti all’interno della palestra della Cittadella dello Sport, medici specialisti dell’ Asst Papa Giovanni XXIII, dell’Asst Bergamo Est, della Clinica San Francesco, dell’Humanitas, del Gruppo San Donato e del Centro di radiologia e fisioterapia, hanno messo a disposizione tempo e competenze per un’iniziativa di inestimabile valore. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Un cuore che unisce salute e solidarietà: a Castrignano dei Greci il successo del convegno Fratres

Notizie e thread social correlati

Al via il 50° Torneo di tennis e padel dell’Accademia dello Sport per la solidarietà: “Costruito qualcosa che dura nel tempo”È iniziato ufficialmente il 50° Torneo di tennis e padel organizzato dall’Accademia dello Sport a Bergamo.

Accademia dello Sport per la Solidarietà: il torneo dei 50 anni porta con sé lotta ai tumori, prevenzione e grande tennisL'Accademia dello Sport per la Solidarietà celebra i suoi 50 anni con un torneo di tennis che coinvolge diverse realtà del territorio.

Temi più discussi: Sport, solidarietà e salute: le tre S che fanno grande l’Accademia. Nel weekend le finali del torneo Fitp; Tennis and Friends; Napoli Tennis & Friends Campania: tre giorni di prevenzione gratuita tra sport, salute e solidarietà; Bergamo, Torneo dell'Accademia dello sport per solidarietà: sui campi anche Ghedina e il Gabibbo.

Unire la prevenzione e promozione della salute a sport, spettacolo e solidarietà insieme alle eccellenze sanitarie e alle Federazioni Sportive: Tennis and Friends - Salute e Sport questo weekend è al Tennis Club Napoli Guarda il servizio della WebTV x.com

L’Accademia dello Sport rilancia Lo Sport è Salute: una settimana di screening gratuiti per la prevenzioneFino a venerdì verranno svolti esami in 18 discipline differenti, dalla cardiologia all’oncologia: obiettivo replicare il successo dello scorso anno, quando furono più di 2.300 le persone che partecip ... bergamonews.it

A Roma sport, solidarietà e prevenzione: il Ministero della Salute protagonista alla Run For Liver del Campus Bio-MedicoUna giornata all'insegna dello sport, della solidarietà e della prevenzione sanitaria quella andata in scena il 24 maggio nella suggestiva cornice del quartiere di Trigoria, immersa nella Riserva Natu ... ilvescovado.it