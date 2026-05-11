Il Napoli si prepara a sfidare il Bologna allo stadio Maradona lunedì sera alle 20:45, con l’obiettivo di conquistare il pass qualificandosi matematicamente in Champions League. Una vittoria permetterebbe ai partenopei di mantenere un vantaggio di sei punti sulla Roma e di mettere fine alle speranze dei rivali di recuperare. La partita rappresenta il match point per il Napoli, che punta a chiudere il discorso già in questa giornata.

? In Sintesi MATCH POINT CHAMPIONS. Il Napoli affronta il Bologna allo Stadio Maradona (lunedì, ore 20:45) con un obiettivo aritmetico: una vittoria garantisce la qualificazione matematica alla prossima Champions League, rendendo incolmabile l’attuale vantaggio di sei punti sulla Roma. Antonio Conte si affida alla formazione tipo, con il rientro di Giovanni Di Lorenzo in difesa e il tridente formato da Kevin De Bruyne, Alisson Santos e Rasmus Hojlund. La sfida rappresenta anche uno snodo cruciale per le strategie future: a fine stagione potrebbero salutare tre pilastri storici come Lobotka, Anguissa e Meret, per volere di Aurelio De Laurentiis.🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it - Napoli-Bologna, match point Champions: le scelte di Conte e i tre big ai saluti

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