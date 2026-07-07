lucio dalla un sindaco pop per bologna

L’Emilia Romagna è una Music Valley. Se scorriamo l’elenco degli artisti e dei gruppi musicali che possiamo vantare è infinito: Zucchero Fornaciari, Luciano Ligabue, Vasco Rossi, Luciano Pavarotti, Francesco Guccini, gli Stadio e altri ancora. Ma l’amore che Bologna riserva a Lucio Dalla è davvero unico nel panorama italiano. La sua presenza si respira in città, gli eventi che lo ricordano sono tanti e ovunque. Roberto Rinaldi Risponde Beppe Boni Lucio Dalla fa parte del patrimonio di Bologna, né è un simbolo, un’immagine che caratterizza il volto della città. I turisti fanno spesso un passaggio in via D’Azeglio e alzano lo sguardo al numero 15 dove Lucio abitava (ora museo) e dove ha sede la Fondazione che porta il suo nome. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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