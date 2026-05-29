Parla sei lingue adora Lucio Dalla e allenerà il Bologna | Domenico Tedesco finalmente in Serie A

Da gazzetta.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Domenico Tedesco, 40 anni, nato in Calabria e cresciuto in Germania, è stato annunciato come nuovo allenatore del Bologna in Serie A. Con un passato da giocatore e allenatore, ha vinto due coppe nazionali con il Lipsia. Parla sei lingue e ha una passione per Lucio Dalla. Tedesco sostituirà l’allenatore precedente, assumendo il ruolo di guida tecnica della squadra.

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E sarà proprio come descritto e ipotizzato: dopo un Italiano nato in Germania ecco un italiano che di cognome fa Tedesco. Il Bologna prende, l’ufficialità dovrebbe arrivare a ore, l’ex ct del Belgio oltre che un tecnico che di Coppe ne ha vinte due, una col Fenerbahçe (2025) e l’altra guidando il Lipsia (2022). Dopo la Coppa Italia vinta con Vincenzo Italiano l’anno scorso, il Bologna non derogherà da un profilo vincente: Domenico Tedesco il contratto sarà fino al 2028 con opzione per il 2029. In tutto questo c’è il retroscena: i contatti sarebbero cominciati a fine aprile e quello di giovedì scorso non era stato il primissimo faccia a... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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