Domenico Tedesco, 40 anni, nato in Calabria e cresciuto in Germania, è stato annunciato come nuovo allenatore del Bologna in Serie A. Con un passato da giocatore e allenatore, ha vinto due coppe nazionali con il Lipsia. Parla sei lingue e ha una passione per Lucio Dalla. Tedesco sostituirà l’allenatore precedente, assumendo il ruolo di guida tecnica della squadra.

E sarà proprio come descritto e ipotizzato: dopo un Italiano nato in Germania ecco un italiano che di cognome fa Tedesco. Il Bologna prende, l’ufficialità dovrebbe arrivare a ore, l’ex ct del Belgio oltre che un tecnico che di Coppe ne ha vinte due, una col Fenerbahçe (2025) e l’altra guidando il Lipsia (2022). Dopo la Coppa Italia vinta con Vincenzo Italiano l’anno scorso, il Bologna non derogherà da un profilo vincente: Domenico Tedesco il contratto sarà fino al 2028 con opzione per il 2029. In tutto questo c’è il retroscena: i contatti sarebbero cominciati a fine aprile e quello di giovedì scorso non era stato il primissimo faccia a... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Parla sei lingue, adora Lucio Dalla e allenerà il Bologna: Domenico Tedesco finalmente in Serie A

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