Lucio Dalla | nasce l’opera pop ispirata alle sue canzoni

Le canzoni di Lucio Dalla diventano un’opera pop. Debutterà a dicembre a Ferrara L’anno che verrà, nuovo spettacolo teatrale ideato da Marcello Corvino e diretto da Manuel Renga, che porterà in scena un racconto originale costruito attorno all’universo poetico e musicale del cantautore bolognese. Non si tratta di una biografia né di un tradizionale concerto-tributo. Lo spettacolo prende spunto dai temi che attraversano alcuni dei brani più celebri di Dalla — i sogni, le inquietudini, l’amore, la solitudine, il desiderio di cambiamento — per trasformarli in una narrazione corale ambientata durante la notte di Capodanno. La storia si svolge in un hotel sul mare, dove personaggi molto diversi tra loro si ritrovano a fare i conti con aspettative, rimpianti e speranze. 🔗 Leggi su Panorama.it

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