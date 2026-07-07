LOVATO Electric celebra i 25 anni della filiale negli Stati Uniti

LOVATO Electric ha festeggiato i 25 anni dalla apertura della sua filiale negli Stati Uniti. La compagnia italiana, specializzata in componenti elettrici in bassa tensione, ha avviato l’attività nel paese nel 1998. La celebrazione è avvenuta con un evento dedicato, senza ulteriori dettagli pubblicati. La filiale ha operato nel settore per oltre due decenni, mantenendo la sua sede in Nord America.

LOVATO Electric, azienda italiana con oltre 100 anni di esperienza nella progettazione e produzione di componenti elettrici in bassa tensione per l’automazione industriale e l’energy management, celebra il 25° anniversario della propria filiale negli Stati Uniti, un importante traguardo che testimonia un quarto di secolo di innovazione, attenzione al cliente e crescita costante nel mercato nordamericano. Fondata nel 2001 come filiale statunitense del gruppo LOVATO Electric, LOVATO Electric USA ha saputo affermarsi come punto di riferimento nel settore grazie al supporto e all’esperienza ultracentenaria della casa madre. In questi 25 anni,... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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