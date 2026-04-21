Lovato sempre più internazionale | aperta una nuova filiale in Brasile

L'azienda, con una storia che supera il secolo, ha recentemente inaugurato una nuova filiale in Brasile. Con un catalogo che comprende circa 21.000 codici, l'impresa ha consolidato la propria presenza in diversi mercati internazionali. La nuova apertura mira a rafforzare la distribuzione e a espandere la rete commerciale nel continente sudamericano. L'investimento in questa filiale si aggiunge alle precedenti iniziative di espansione all’estero dell’azienda.

Con una storia di oltre 100 anni, un catalogo di 21.000 codici e una presenza consolidata in oltre 100 Paesi, Lovato Electric annuncia l’apertura di Lovato Electric do Brasil Ltda, la nuova filiale con sede a San Paolo, principale centro industriale ed economico del Brasile e tra le aree business più dinamiche dell’America Latina. La nuova sede, già operativa, si trova all’interno di una torre corporate in una delle zone direzionali più strategiche della città. L’apertura rappresenta un ulteriore passo nel percorso di crescita internazionale dell’azienda bergamasca e rafforza la presenza del marchio in un mercato ad alto potenziale, sempre più rilevante per lo sviluppo industriale del mercato sudamericano.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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