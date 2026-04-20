Lotta prima giornata negativa per l’Italia agli Europei Eliminati i tre azzurri della greco-romana

Nella prima giornata dei Campionati Europei di lotta 2026, disputati a Tirana, l’Italia ha registrato una prestazione deludente. Tre atleti italiani impegnati nella lotta greco-romana sono stati eliminati, segnando un inizio difficile per la squadra azzurra in questa competizione internazionale. La giornata si è conclusa senza successi per i rappresentanti italiani in questa disciplina.

Va in archivio con un bilancio sicuramente negativo sul fronte italiano la giornata inaugurale dei Campionati Europei di lotta 2026, primo grande appuntamento internazionale della stagione in corso di svolgimento a Tirana. I tre azzurri impegnati nel day-1 della rassegna continentale, riservato alla greco-romana, sono usciti di scena nelle eliminatorie vedendo poi sfumare anche l’ipotesi ripescaggio. L’unica vittoria odierna è stata firmata da Danila Sotnikov, che ha sconfitto al debutto l’estone Heiki Nabi (1-1) nei 130 kg perdendo poi ai quarti per manifesta superiorità del bielorusso Pavel Hlinchuk. Eliminazione immediata invece per Adalberto Minazzi nei 55 kg e per Giovanni Paolo Alessio nei 77 kg, battuti all’esordio rispettivamente dal turco Omer Recep e dal francese Tigran Galustyan.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Lotta, prima giornata negativa per l’Italia agli Europei. Eliminati i tre azzurri della greco-romana Notizie correlate Campionati Under 17 di lotta greco-romana: medaglia d'argento per Mantarro della Energy Club CataniaFrancesco Mantarro della società catanese Energy Club Catania lo scorso 21 febbraio 2026 ha vinto la medaglia d'argento per la categoria 92 kg ai... Leggi anche: LIVE Italia-Spagna 0-4, Europei calcio a 5 2026 in DIRETTA: azzurri eliminati contro una dirompente nazionale iberica Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: SECONDA B – Torreanese sempre più vicina al traguardo, Rangers e Mereto incendiano la lotta salvezza; Quote retrocessione Serie A e scommesse salvezza; Parma-Napoli 1-1, le pagelle: prima gioia Strefezza, male Juan Jesus. Politano, giornata no. Assoluti di Lotta: i titoli della prima giornata dedicata alla libera maschile e femminileUn fine settimana all'insegna della lotta. È iniziato ieri (24 gennaio) al PalaPellicone di Ostia il weekend tricolore degli Assoluti di lotta, con una prima giornata interamente dedicata alle prove ... repubblica.it D’accordo, farò come se aveste ragione voi, non rappresenterò i migliori partigiani, ma i peggiori possibili, metterò al centro del mio romanzo un reparto tutto composto di tipi un po’ storti. Ebbene: cosa cambia Anche in chi si è gettato nella lotta senza un chia - facebook.com facebook La prevenzione e la diagnosi precoce restano decisive nella lotta alle febbri emorragiche in #Angola. Don Dante Carraro @Cuamm: "I ritardi nella diagnosi sono stati aggravati anche da resistenze culturali, con malattie attribuite alla stregoneria. Durante le epi x.com