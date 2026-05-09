Chiara Ferragni festeggia i 39 anni con gli amici sulle sponde dell’amato lago | Ferry we love you
Chiara Ferragni ha compiuto 39 anni e ha deciso di festeggiare questa occasione con un party tra amici sulle sponde di un lago. Dopo aver trascorso il giorno con la famiglia, si è riunita con le persone a lei care in un ambiente all’aperto, dove sono stati condivisi momenti di allegria. La festa si è svolta in un’atmosfera informale, con alcuni invitati che hanno condiviso sui social immagini della giornata.
Dopo i festeggiamenti in famiglia, per Chiara Ferragni è stato il momento del party con gli amici in riva al lago, tanto amato dall’imprenditrice digitale. L’influencer ha compiuto 39 anni lo scorso 7 maggio e ha spento le candeline insieme ai figli Leone e Vittoria, alla sorelle Francesca e Valentina e alla mamma Marina Di Guardo. “Per questo nuovo anno mi auguro solo questo: sentirmi sempre più a casa nella mia vita” aveva detto emozionata. In serata la cena con la famiglia, con palloncini, “diadema” e scettro e una torta con la scritta scherzosa “29”, un modo per scherzare sul prossimo compleanno, che farà entrare anche la nota imprenditrice nel “club” degli “anta”.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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