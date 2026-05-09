Chiara Ferragni festeggia i 39 anni con gli amici sulle sponde dell’amato lago | Ferry we love you

Chiara Ferragni ha compiuto 39 anni e ha deciso di festeggiare questa occasione con un party tra amici sulle sponde di un lago. Dopo aver trascorso il giorno con la famiglia, si è riunita con le persone a lei care in un ambiente all’aperto, dove sono stati condivisi momenti di allegria. La festa si è svolta in un’atmosfera informale, con alcuni invitati che hanno condiviso sui social immagini della giornata.

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Dopo i festeggiamenti in famiglia, per Chiara Ferragni è stato il momento del party con gli amici in riva al lago, tanto amato dall’imprenditrice digitale. L’influencer ha compiuto 39 anni lo scorso 7 maggio e ha spento le candeline insieme ai figli Leone e Vittoria, alla sorelle Francesca e Valentina e alla mamma Marina Di Guardo. “Per questo nuovo anno mi auguro solo questo: sentirmi sempre più a casa nella mia vita” aveva detto emozionata. In serata la cena con la famiglia, con palloncini, “diadema” e scettro e una torta con la scritta scherzosa “29”, un modo per scherzare sul prossimo compleanno, che farà entrare anche la nota imprenditrice nel “club” degli “anta”.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Chiara Ferragni festeggia i 39 anni con gli amici sulle sponde dell’amato lago: “Ferry we love you” ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Chiara Ferragni festeggia 39 anni: “Mi auguro solo di sentirmi sempre più a casa nella mia vita”Milano, 7 maggio 2026 – “Per questo nuovo anno mi auguro solo questo: sentirmi sempre più a casa nella mia vita”. Vittoria festeggia i 5 anni con mamma Chiara Ferragni, l’influencer: “Sei una piccola mini-me”Chiara Ferragni festeggia il compleanno della piccola Vittoria Lucia con un weekend sul Lago di Como. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Chiara Ferragni festeggia 39 anni: le foto del compleanno; Chiara Ferragni festeggia 39 anni: Voglio sentirmi sempre più a casa nella mia vita; Chiara Ferragni festeggia 39 anni: Mi auguro solo di sentirmi sempre più a casa nella mia vita; Chiara Ferragni compie 39 anni: José, i bambini e il Diavolo Veste Prada 2. La rivincita è servita. Chiara Ferragni festeggia i 39 anni con gli amici sulle sponde dell’amato lago: Ferry we love youDopo i festeggiamenti in famiglia per l’imprenditrice digitale un party con una torta speciale. L’auto-augurio di compleanno: Per questo nuovo anno mi auguro solo questo: sentirmi sempre più a casa ne ... ilgiorno.it Chiara Ferragni festeggia 39 anni: Mi auguro solo di sentirmi sempre più a casa nella mia vitaLa regina delle influencer celebra il compleanno con una carrellata di immagini che la ritraggono sorridente e felice. Il 2026 sembra sempre più l’anno della rinascita dopo un periodo difficile ... ilgiorno.it Chiara Ferragni compie 39 anni: cosa le hanno regalato i figli Vittoria e Leone reddit Gli auguri speciali, per i suoi primi 39 anni, a Chiara Ferragni, del padre Marco. L’imprenditrice cremonese potrebbe raccontare in una Docu Serie i suoi ultimi, intensi, due anni - Sussurrandom x.com