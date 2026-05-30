Gli Stati Uniti hanno diffuso un nuovo video di una nave affondata nel Pacifico, collegata a un’operazione contro il narcotraffico. Venerdì, l’esercito ha effettuato un attacco contro un’imbarcazione sospettata di contrabbando di droga, uccidendo tre uomini. È il terzo raid della settimana, portando il totale delle vittime a oltre 200 persone.

L’esercito degli Usa ha dichiarato di aver effettuato venerdì un altro attacco contro un’imbarcazione accusata di contrabbando di droga nell’Oceano Pacifico orientale, uccidendo tre uomini nel terzo raid di questa settimana e portando il bilancio complessivo delle vittime a oltre 200 persone. Il Comando Sud di Washington ha annunciato l’ultimo attacco nell’ambito della campagna contro presunte navi dedite al traffico di droga, utilizzando la consueta formulazione secondo cui l’imbarcazione era “impegnata in operazioni di narcotraffico” ed era gestita da un’organizzazione terroristica designata. Ancora una volta, però, non sono state fornite prove di tali attività. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Lotta al narcotraffico, Usa rilasciano nuovo video di una nave affondata nel Pacifico

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