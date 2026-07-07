Lorenzo Finn vince il Sibiu Tour! Magistrale sigillo nella generale a 19 anni dopo due sigilli di tappa

Lorenzo Finn ha vinto il Sibiu Tour, corsa a tappe in Romania, alla sua prima partecipazione. Il giovane ciclista di 19 anni ha conquistato la classifica generale dopo aver ottenuto due vittorie di tappa. La gara si è svolta negli ultimi quattro giorni e ha visto Finn emergere come il migliore tra i partecipanti. La vittoria rappresenta il primo successo nella categoria per il ciclista ligure.

Lorenzo Finn ha vinto il Sibiu Tour, corsa a tappe di livello 2.1 andata in scena in Romania negli ultimi quattro giorni. Il 19enne ligure aveva dettato legge nella seconda e nella terza frazione, che proponevano gli arrivi in salita a Paltinis Arena e Balea Lac: due affondi di pregevole fattura in montagna avevano permesso alla giovane promessa del ciclismo tricolore di alzare le braccia al cielo e di conquistare i primi due successi da professionista, mostrando in maniera nitida il proprio valore. Il fresco vincitore del Giro d’Italia NextGen, che in questa annata agonistica si sta dividendo tra appuntamenti U23 ed eventi pro’, ha dovuto semplicemente controllare la situazione nella quarta e ultima tappa (181 km con partenza e arrivo a Sibiu, caratterizzati da un paio di leggere difficoltà altimetriche nella seconda parte). 🔗 Leggi su Oasport.it

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