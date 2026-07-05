Un ciclista di 19 anni ha vinto la seconda tappa del Sibiu Tour in Romania, staccando tutti sulla salita finale. Il giovane, appartenente alla squadra Red Bull – Bora – hansgrohe, ha anche conquistato la maglia di leader della classifica generale. Si tratta del suo primo successo tra i professionisti. La vittoria è arrivata durante la corsa, che si è conclusa con un arrivo in salita.

Il 19enne ligure della Red Bull – Bora – hansgrohe stacca tutti sulla salita finale della seconda tappa in Romania e conquista anche la maglia di leader della classifica generale. Arriva il primo successo tra i professionisti per Lorenzo Finn. Il corridore ligure della Red Bull – Bora – hansgrohe ha vinto la seconda tappa del Sibiu Tour, in Romania, firmando una prova di forza sulla salita finale. A soli 19 anni, il campione del mondo U23 e fresco vincitore del Giro Next Gen conquista così il primo sigillo tra i grandi e si porta anche al comando della classifica generale della corsa. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Ciclismo, Lorenzo Finn vince al Sibiu Tour: primo successo tra i professionisti

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