Lorenzo Finn ha vinto la terza tappa del Sibiu Tour 2026, corsa di 157,4 km da Sibiu a Bâlea Lac. L’atleta della Red Bull-BORA-hansgrohe ha sferzato un attacco finale, staccando gli avversari negli ultimi chilometri. Con questa vittoria, Finn ha aumentato il suo vantaggio in classifica generale. La tappa si è conclusa con un sorpasso deciso nel finale, confermando il suo ruolo di protagonista della corsa.

La terza tappa del Sibiu Tour 2026 di ciclismo su strada, la Sibiu-Bâlea Lac, di 157.4 km, incorona ancora Lorenzo Finn, alfiere della Red Bull-BORA-hansgrohe, che conquista un altro successo parziale ed incrementa il proprio vantaggio in classifica generale. L’azzurro si impone nella tappa regina della breve corsa a tappe, che si concluderà domani, grazie ad una progressione inarrestabile negli ultimi 700 metri, staccando la compagnia degli altri tre corridori al comando della corsa fino a quel momento. Finn, che nel corso della tappa ha visto anche un piccolo orso attraversare la strada pochi metri davanti alla sua bicicletta, si impone in solitaria con 13? sul neerlandese Wout Poels (Unibet Rose Rockets) e sul sudafricano Byron Munton (Modern Adventure Pro Cycling), mentre è quarto a 20? Mark Donovan (Pinarello-Q36. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Lorenzo Finn vince con uno scatto nel finale a Balea Lac e incrementa il vantaggio al Sibiu Tour

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