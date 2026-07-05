Il 5 luglio 2026, durante il Sibiu Tour, un ciclista italiano ha ottenuto la prima vittoria tra i professionisti. La vittoria è stata commentata come un'emozione indimenticabile. È il primo risultato di rilievo nella carriera del corridore, considerato una promettente speranza del ciclismo italiano. La gara si è svolta in Romania, segnando un traguardo importante per l'atleta. Nessun dettaglio sulla sua identità o sulle circostanze specifiche della vittoria è stato fornito.

Roma, 5 luglio 2026 - La prima volta non si dimentica mai, sperando che sia solo l'inizio di una lunga serie: il Sibiu Tour 2026 è teatro del primo successo tra i professionisti di Lorenzo Mark Finn, una delle più fulgide promesse di un ciclismo italiano che spera presto di trovare l'idolo da coccolare. La gara e le dichiarazioni di Finn. Praticamente ciò che la Francia sta già facendo con Paul Seixas, di qualche mese più 'anziano' del ligure e già ben più inserito nel circuito principale, come dimostra la partecipazione al Tour de France 2026 con i galloni di più giovane dal 1937. Per Finn la sua Red Bull-Bora-Hansgrohe ha scelto un approccio più soft al professionismo, rimandando l'appuntamento al 2027, ma intanto nulla vieta di scaldare i motori in corse non di primissimo piano, come quella romena di livello 2. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Lorenzo Finn, ecco la prima vittoria da professionista: "Un'emozione che non dimenticherò mai"

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