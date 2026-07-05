Giornata memorabile per Lorenzo Finn, che ha conquistato la sua prima vittoria da professionista: attacco di forza sulle rampe iniziali della salita di Paltinis e successo in solitaria nella seconda tappa del Sibiu Tour, valso anche la maglia gialla di leader della classifica generale. Il 19enne ligure, fresco vincitore del Giro d’Italia NextGen, ha dimostrato ancora una volta il suo talento e sembra essere in rampa di lancio per un bel futuro. Lorenzo Finn ha espresso la propria soddisfazione attraverso i canali della Red Bull-BORA-hansgrohe: “ Oggi ho conquistato la mia prima vittoria da professionista ed è stata davvero fantastica. Devo ringraziare la squadra: ha controllato la tappa e mi ha preparato alla perfezione per la salita. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Lorenzo Finn esulta: “Prima vittoria da professionista, avevo le gambe giuste”

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