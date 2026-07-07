Il principe Harry ha perso la causa da 50 milioni di sterline contro l'editore dei tabloid inglesi. La causa riguardava presunte intercettazioni e diffamazioni, ma il tribunale ha stabilito che non ci sono state intercettazioni a suo danno. La decisione è stata comunicata ufficialmente, con il giudice che ha respinto le accuse di Harry. La causa si è conclusa senza vittoria per il principe.

Il principe Harry ha perso la causa da 50 milioni di sterline intentata contro l'Associated Newspaper Ltd, l'editore che pubblica i tabloid inglesi Daily Mail, Mail online e Mail on Sunday. L'Alta Corte di Londra, dove si è celebrato il processo, ha respinto le accuse secondo cui i tabloid del gruppo editoriale avessero ottenuto informazioni sul Duca di Sussex attraverso pratiche illegali, come intercettazioni telefoniche, investigatori privati e presunti altri metodi illeciti. Oltre al secondogenito di re Carlo e lady Diana, tra gli altri sei querelanti figuravano celebrità del calibro di Elton John ed Elizabeth Hurley. La sentenza Il giudice che ha presieduto il processo, durato tre mesi, ha riconosciuto con la sentenza odierna che ogni articolo contestato dai ricorrenti è stato pubblicato con fonti lecite. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Londra, Harry perde la causa contro il Daily Mail: "Nessuna intercettazione ai suoi danni"

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Assolutamente non è una coincidenza, il verdetto della causa di Harry e altri ricorrenti contro Dailymail sarà reso pubblico il 7 luglio reddit

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