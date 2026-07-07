Harry perde la causa contro Daily Mail | non comincia bene il viaggio nel Regno Unito

Il tribunale britannico ha respinto il ricorso del principe Harry contro il tabloid Daily Mail. La decisione è stata comunicata oggi, segnando la conclusione di un lungo procedimento legale. La causa riguardava presunte diffamazioni e violazioni della privacy, ma il giudice ha ritenuto che le accuse non fossero fondate. Il processo si è svolto in una corte di Londra, con una sentenza che ha confermato il rigetto del ricorso.

Londra, 7 luglio 2026 – Si chiude con una sconfitta l'ultima battaglia legale del principe Harry contro i tabloid britannici. E con il duca del Sussex anche altri sei vip inglesi del calibro di Elton John, l’attrice Liz Hurley o l'attivista antirazzismo Doreen Lawrence, hanno visto respinta dal giudice Matthew Nicklin, dell'Alta Corte di Londra, la causa per violazione della privacy da 50 milioni di sterline (circa 58 milioni di euro) intentata contro il Daily Mail, tabloid della destra populista britannica edito da Associated Newspapers Limited (Anl). Il gruppo accusava l'editore di intercettazioni telefoniche e di essersi procurato illegalmente dati medici riservati. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Prince Harry SET TO LOSE Against Daily Mail OVER THIS!

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Harry perde la causa contro il Daily Mail: Non provati spionaggio e intercettazioni illegali ai danni del principe e di altri vip x.com

Assolutamente non è una coincidenza, il verdetto della causa di Harry e altri ricorrenti contro Dailymail sarà reso pubblico il 7 luglio reddit

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