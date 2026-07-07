L’olimpionico Pizzolato condannato a 5 anni per violenza sessuale

Il tribunale di Trapani ha condannato il pesista Antonino Pizzolato a cinque anni e quattro mesi di carcere per violenza sessuale. La sentenza riguarda un episodio avvenuto nella notte del 22 luglio 2022, in cui l’atleta avrebbe abusato di una turista finlandese. La condanna si basa su elementi emersi durante il processo, senza ulteriori dettagli sui procedimenti o testimonianze.

Il pesista Antonino Pizzolato è stato condannato dal tribunale di Trapani a 5 anni e 4 mesi di carcere per violenza sessuale. L’atleta avrebbe abusato di una turista finlandese la notte del 22 luglio 2022. Con l’olimpionico, medaglia di bronzo ai Giochi di Tokyo 2020 e Parigi 2024, sono stati giudicati colpevoli anche tre suoi amici che erano con lui quella notte. Le violenze sarebbero state consumate nell’estate del 2022. La sera del 22 luglio la denunciante, una finlandese di 27 anni, insieme a due sue amiche incontra Pizzolato e la sua compagnia in un ristorante del centro storico di Trapani. Il gruppo passa la serata sul lungomare della città fino a quando due delle ragazze decidono di rientrare in albergo. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Turista stuprata a Trapani, il pesista olimpionico Pizzolato condannato a 5 anni e 4 mesi

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Per non farci mancare niente: il due volte bronzo olimpico Pizzolato è stato condannato in primo grado a 5 anni e 4 mesi per violenza sessuale di gruppo. Fatti risalenti al 2022. L'olimpionico era già sotto processo durante Parigi '24. x.com

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