Il pesista olimpionico Antonino Pizzolato è stato condannato a 5 anni e 4 mesi di carcere per violenza sessuale di gruppo

Da ilpost.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un atleta olimpico è stato condannato a cinque anni e quattro mesi di carcere per violenza sessuale di gruppo. La sentenza è stata emessa dal tribunale di Trapani nei confronti del pesista che ha partecipato alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024. La condanna riguarda un procedimento in cui l’atleta è stato giudicato colpevole di aver commesso violenza sessuale di gruppo. La sentenza è definitiva in primo grado.

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Il tribunale di Trapani ha condannato in primo grado l’atleta Antonino Pizzolato, bronzo nel sollevamento pesi alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024, a 5 anni e 4 mesi di carcere per violenza sessuale di gruppo. Con lui sono stati condannati altri tre suoi amici: Davide Lupo, Claudio Tutino e Stefano Mongiovì. I quattro sono stati giudicati responsabili di aver stuprato una turista finlandese di 27 anni nel 2022, mentre erano in vacanza a Trapani. Secondo la procura non era possibile provare che la turista avesse dato il proprio consenso a un rapporto sessuale. Il tribunale ha riconosciuto le attenuanti generiche. In aula la donna aveva raccontato di aver conosciuto i quattro uomini una sera, e di averli poi seguiti nell’appartamento dove alloggiava uno di loro. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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Turista stuprata a Trapani, il pesista olimpionico Pizzolato condannato a 5 anni e 4 mesi

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