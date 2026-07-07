Lo spirito della Carta e la sua matrice antifascista non vanno dimenticati
Un articolo della Costituzione, risalente a 80 anni fa, sottolinea l'importanza di ricordare lo spirito antifascista e i principi fondamentali. Questi valori devono guidare la scelta del nuovo presidente della Repubblica, senza trascurare le radici storiche e ideali che hanno dato forma alla Carta. La discussione pubblica si concentra sulla necessità di mantenere viva la memoria di quei principi nel processo di nomina.
Nella scelta del capo dello Stato non si può prescindere dai principi che da 80 anni animano e rendono ancora attuale la Costituzione. 🔗 Leggi su Repubblica.it
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