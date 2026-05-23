Oggi, 24 maggio, si celebra la Pentecoste, cinquanta giorni dopo Pasqua. La Chiesa ricorda la discesa dello Spirito Santo sugli apostoli riuniti nel Cenacolo con Maria. La festa segna l'inizio della missione della Chiesa, con lo Spirito che si manifesta come Paraclito. La ricorrenza richiama l'evento descritto nei Vangeli, quando gli apostoli ricevono il dono dello Spirito e si preparano a diffondere il messaggio cristiano.

Nella solennità di Pentecoste, cinquanta giorni dopo la Pasqua, la Chiesa commemora la discesa dello Spirito Santo Paraclito sugli apostoli riuniti nel Cenacolo insieme alla Vergine Maria. Con la Solennità di Pentecoste si conclude il tempo pasquale. Avviene 50 giorni dopo il giorno di Pasqua e ricorda quando lo Spirito Santo scese sugli apostoli riuniti nel Cenacolo insieme alla Madonna elargendo i suoi doni. Iniziò così la missione della Chiesa nel mondo. Le radici storiche di questa solennità affondano nella tradizione biblica descritta negli Atti degli Apostoli, dove al capitolo 2 viene narrato nei dettagli questo straordinario evento. Presso gli Ebrei la festa di Pentecoste era chiamata “festa della mietitura” e cadeva 50 giorni dopo la Pasqua ebraica. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Oggi 24 maggio, Solennità di Pentecoste: lo Spirito Paraclito e l’inizio della missione della Chiesa

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Novena di Pentecoste allo Spirito Santo | Preghiera per pace guarigione e rinnovamento

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