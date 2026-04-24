Il difensore del Milan ha commentato il cambio di atteggiamento della Juventus, affermando che lo spirito della squadra è diverso rispetto al passato. Ha anche parlato di Boga, dicendo di conoscerlo bene. L'intervista è stata pubblicata dalla Gazzetta dello Sport, dove il giocatore ha espresso alcune considerazioni sulla situazione attuale delle due squadre.

Milan-Juventus non è mai una partita banale, e non lo sarà neanche domenica. Fikayo Tomori lo sa bene e analizza il momento dei rossoneri, consapevole che la partita potrebbe chiudere positivamente la rincorsa al quarto posto. Arrivato nell'era Maldini, l'inglese è ormai un punto di riferimento del Milan con 158 presenze e 6 gol in rossonero e della difesa a tre di Massimiliano Allegri. Tomori -intervistato dalla Gazzetta dello Sport - non si nasconde. Ammettere che sia mancato l'ordine tattico significa riconoscere una disconnessione tra i reparti che ha penalizzato il Milan nelle ultime uscite. La vittoria di Verona è stata "di nervi", ma contro la Juve di Spalletti servirà altro: Gra­zie alla vit­to­ria a Verona, abbiamo ini­ziato bene la set­ti­mana.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Tomori avvisa la Juve: “Lo spirito è cambiato”. E su Boga: “Lo conosco bene…”

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