Una famiglia riceve le chiavi di un appartamento Erp dopo 12 anni di precarietà abitativa, segnati da uno sfratto e un lungo calvario. La consegna avviene in una settimana dedicata alle case popolari, rappresentando un momento di svolta concreta. L’appartamento rappresenta una nuova possibilità di stabilità, dopo anni di incertezze e difficoltà legate alla mancanza di una sistemazione stabile.

Firenze, 7 luglio 2026 – La settimana dedicata alle case popolari si apre con un gesto semplice ma dal forte valore simbolico: la consegna delle chiavi di un appartamento Erp a una famiglia che, dopo anni di precarietà abitativa, può finalmente ricominciare. Da ieri e per tutta la settimana la sindaca Sara Funaro e l’assessore alla Casa Nicola Paulesu visiteranno i condomini Erp nei quartieri per incontrare gli assegnatari, raccogliere segnalazioni, verificare lo stato degli immobili e fare il punto sui lavori in corso. Un’iniziativa che punta a mantenere un contatto diretto con gli inquilini e a monitorare da vicino le esigenze di un patrimonio che conta circa 8mila alloggi e oltre 17mila residenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lo sfratto, poi 12 anni di calvario. La nuova vita di Rita e Pasquale: “Finalmente una casa vera”

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