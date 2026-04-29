Il calvario di Lamela a 34 anni gli impiantano una protesi all'anca | Spero in una vita senza dolore

A un anno dall’addio al calcio, l’ex calciatore continua a convivere con dolore cronico all’anca. A 34 anni, gli è stata impiantata una protesi per cercare di migliorare la condizione. L’intervento è stato eseguito dopo un periodo in cui ha cercato diverse soluzioni per alleviare i fastidi. Attualmente, il soggetto spera di poter vivere senza dolore e di recuperare la mobilità.