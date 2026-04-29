Il calvario di Lamela a 34 anni gli impiantano una protesi all'anca | Spero in una vita senza dolore
A un anno dall’addio al calcio, l’ex calciatore continua a convivere con dolore cronico all’anca. A 34 anni, gli è stata impiantata una protesi per cercare di migliorare la condizione. L’intervento è stato eseguito dopo un periodo in cui ha cercato diverse soluzioni per alleviare i fastidi. Attualmente, il soggetto spera di poter vivere senza dolore e di recuperare la mobilità.
Un anno dopo il ritiro dal calcio Lamela è ancora alle prese con il dolore cronico all'anca che ha condizionato gli ultimi anni della sua carriera: "Un po' dolorante, ma con la mia nuova anca".🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie correlate
Leggi anche: Il calvario di una donna per curarsi il tumore al seno: “Ora servono 4 prenotazioni invece di una all’Asl”
Morto a 34 anni davanti alla sede di Sky dopo l’intervento di due vigilantes: “Anche una persona sana sarebbe morta”Anche per il medico legale della parte civile, la pressione che i due vigilantes, accusati di omicidio preterintenzionale per la morte di Giovanni...