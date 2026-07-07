Un uomo ha iniziato a perseguitare la ex compagna dopo che lei gli ha comunicato nel gennaio 2025 la volontà di lasciarlo. La donna ha raccontato di aver subito comportamenti ossessivi da parte dell’uomo, che le ha inviato messaggi e la ha seguita. In aula, l’uomo ha chiesto scusa per il suo comportamento. La vicenda si è svolta davanti ai giudici, con la donna che ha descritto la sofferenza causata dal suo stalker.

di Laura Valdesi SIENA Una ferita insopportabile. Quando la compagna nel gennaio 2025 gli ha detto che voleva lasciarlo, ormai era finita, l’uomo ha perso la testa. Ha provato un dolore dentro così forte che è esploso, alla fine, in maniera sbagliata. Al punto che il giudice ha disposto il divieto di avvicinamento alla donna da parte dell’ex che abita in un paese della cintura periferica di Siena. Con fatica e sofferenza l’uomo ha ricostruito in tribunale la vicenda ammettendo quanto era accaduto e chiedendo scusa. Ad ascoltare il suo racconto il giudice Simone Spina che ha detto sì al rito abbreviato chiesto dal difensore Alessandro Betti, rinviando per la sentenza a fine settembre. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lo lascia, lui fa stalking. L’uomo chiede scusa in aula

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Drunk man mistake enter mother-in-law's room.One night,he gain magical power,women love him!

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Lasciate l'inglese maccheronico. Il significato di restraining order nella legislazione USA è preciso. Fra le altre cose serve a prevenire azioni di stalking. Trump dice a Meloni di non avvicinarlo per chiedere altre foto. x.com

Lo lascia, lui fa stalking. L’uomo chiede scusa in aulaIl mio dolore dentro esploso in modo errato, ha spiegato al giudice . Divieto di avvicinamento e sentenza a settembre con rito abbreviato. lanazione.it