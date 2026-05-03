Lei lo lascia lui la rapisce e chiede il riscatto ai suoceri | Voglio 15.000 euro

In Val di Fiemme, nei giorni scorsi, le forze dell’ordine hanno ricostruito un episodio in cui una donna è stata rapita dopo aver interrotto una relazione. Secondo le prime indagini, l’uomo avrebbe preso la donna e successivamente chiesto ai suoi suoceri un riscatto di 15.000 euro. La vicenda si è svolta in un contesto di tensione tra le parti, senza ulteriori dettagli sui motivi o sulle conseguenze immediate.

Lei lo ha lasciato e lui l’ha rapita, per chiedere ai suoceri un riscatto di 15.000 euro. Questo, almeno secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, è quanto accaduto nei giorni scorsi in Val di Fiemme. I due protagonisti sono una giovane coppia sposata: lui un 23enne kosovaro, lei una 21enne.🔗 Leggi su Trentotoday.it

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Cara #Delia, i partigiani hanno diviso gli italiani tra chi si batteva per la libertà e tra chi quella libertà l' aveva cancellata. Io sono e sarò sempre dalla parte di chi difende la libertà. Sono divisivo Se dall' altra parte ci sono i fascisti, voglio esserlo. #Concertone x.com