Tucker Carlson fa mea culpa chiede scusa per il sostegno a Trump | Mi dispiace avervi fuorviato E suo figlio lascia l’ufficio di Vance

Tucker Carlson ha pubblicamente ammesso di aver sbagliato nel sostenere Donald Trump, chiedendo scusa ai suoi follower. La sua dichiarazione arriva mentre il suo figlio lascia un incarico presso un ufficio legale. Intanto, i sondaggi mostrano un calo di consensi tra i sostenitori più devoti dell’ex presidente, aggiungendo preoccupazioni alle sue campagne politiche. La situazione si sviluppa in un momento di tensioni crescenti nel panorama politico.

Non bastavano i sondaggi negativi, ora Donald Trump deve fare i conti anche con un calo di consenso tra i suoi sostenitori più fedeli. Come il podcaster conservatore, ex Fox News e volto della destra MAGA, Tucker Carlson. Durante una conversazione nel suo programma con il fratello Buckley, ex speechwriter del tycoon, Carlson ha preso le distanze da Trump e si è scusato con gli ascoltatori per «averli tratti in inganno». «Saremo tormentati da questo per molto tempo, tu hai scritto discorsi per lui, io ho fatto campagna elettorale per lui. Siamo sicuramente implicati in questa vicenda – ha dichiarato -. Voglio dire che mi dispiace di aver fuorviato le persone ».🔗 Leggi su Open.online

Notizie correlate

“Ho ingannato gli elettori su Trump, mi spiace”: il mea culpa di Tucker Carlson, volto della destra MAGA. E suo figlio lascia l’ufficio di JD VanceÈ passato da essere tra i suoi principali sostenitori a divenire il primo della lista a bocciare le sue decisioni, specialmente in politica estera,...

Buffon fa mea culpa: «Contro il Real Madrid nel 2018 non ho avuto un atteggiamento maturo. Champions mai vinta? Mi dispiace solo per questo»di Angelo CiarlettaGigi Buffon è tornato sull’episodio dell’espulsione contro il Real Madrid in Champions League nel 2018, facendo mea culpa su...

Altri aggiornamenti

Tucker Carlson volta le spalle a Trump: «Pentito di averlo sostenuto»Il podcaster MAGA Tucker Carlson volta le spalle a Donald Trump e fa mea culpa: «Sono pentito di averlo sostenuto». lettera43.it

Antisemitismo Maga. La Heritage difende Tucker Carlson: Israele sta perdendo anche i RepubblicaniLa corrente antisemita della destra americana, a lungo minoritaria e che fa oggi capo a influencer come Candace Owens, Nick Fuentes, Tucker Carlson, Steve Bannon e altri, è in via di sdoganamento. ilfoglio.it