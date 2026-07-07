Lizzanello | ferito in un agguato trasportato all’ospedale dal fratello Indaga la polizia

Notizia in breve

Un uomo di 46 anni è stato ferito in un agguato a colpi di arma da fuoco a Lizzanello e trasportato all’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce dal fratello. La polizia sta indagando sull’accaduto, di cui al momento si conoscono pochi dettagli. Nessuna informazione è stata fornita sulle condizioni di salute del ferito. Le forze dell’ordine stanno raccogliendo testimonianze e verificando eventuali telecamere nella zona.