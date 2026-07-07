Lizzanello | ferito in un agguato trasportato all’ospedale dal fratello Indaga la polizia
Un uomo di 46 anni è stato ferito in un agguato a colpi di arma da fuoco a Lizzanello e trasportato all’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce dal fratello. La polizia sta indagando sull’accaduto, di cui al momento si conoscono pochi dettagli. Nessuna informazione è stata fornita sulle condizioni di salute del ferito. Le forze dell’ordine stanno raccogliendo testimonianze e verificando eventuali telecamere nella zona.
Indagine della polizia sul ferimento di ieri pomeriggio. Un 46enne è stato trasportato all’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce dal fratello. Stando a ricostruzioni dell’accaduto, con non molti particolari disponibili, l’uomo è stato ferito in un agguato a colpi di armi da fuoco a Lizzanello. Da dettagliare le condizioni del ferito. L'articolo Lizzanello: ferito in un agguato, trasportato all’ospedale dal fratello Indaga la polizia proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
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