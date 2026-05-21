Incidente lungo la Flaminia ferito trasportato all' ospedale in elisoccorso

Questa mattina lungo la strada statale Flaminia a Spoleto si è verificato un incidente che ha coinvolto tre veicoli. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, che hanno estratto due persone dalle auto coinvolte, con l'aiuto del personale sanitario presente sul luogo. Un ferito è stato trasportato in ospedale tramite un elicottero di soccorso. Non sono stati forniti altri dettagli sulle condizioni delle persone coinvolte o sulle cause dell’incidente.

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