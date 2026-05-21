Incidente lungo la Flaminia ferito trasportato all' ospedale in elisoccorso

Da perugiatoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina lungo la strada statale Flaminia a Spoleto si è verificato un incidente che ha coinvolto tre veicoli. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, che hanno estratto due persone dalle auto coinvolte, con l'aiuto del personale sanitario presente sul luogo. Un ferito è stato trasportato in ospedale tramite un elicottero di soccorso. Non sono stati forniti altri dettagli sulle condizioni delle persone coinvolte o sulle cause dell’incidente.

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Incidente questa mattina a Spoleto, lungo la SS Flaminia, che ha visto coinvolte tre auto. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno provveduto a estricare due delle tre persone coinvolte con l'ausilio del personale sanitario. I Vigili hanno anche provveduto a mettere in sicurezza i. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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