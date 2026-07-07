Livorno la moglie chiama la polizia perché il marito rifiuta un rapporto intimo

Una donna ha chiamato il 112 segnalando che il marito si rifiutava di avere un rapporto intimo. La polizia è intervenuta in un appartamento in via Garibaldi a Livorno. Non sono stati riferiti altri dettagli sull’accaduto o sulle eventuali conseguenze. La chiamata ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine, ma non sono stati comunicati ulteriori sviluppi.

Una chiamata al 112 nata da una situazione decisamente insolita ha richiesto l’intervento della polizia in un appartamento della zona di via Garibaldi a Livorno. A chiedere aiuto è stata una donna nigeriana che, al culmine di una discussione con il marito, ha deciso di rivolgersi alle forze dell’ordine perché il compagno, appena rientrato da un viaggio in Nigeria, non aveva intenzione di avere un rapporto intimo con lei. La notizia è riportata oggi dal quotidiano "Il Tirreno". L’episodio ha sorpreso anche gli agenti della Squadra volante della questura, intervenuti dopo la richiesta di soccorso. La coppia, secondo quanto ricostruito, non si vedeva da circa un mese: l’uomo si era infatti recato nel Paese d’origine per trascorrere un periodo con i familiari e aveva fatto ritorno da poco in Italia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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