Un uomo ha chiamato i soccorsi poco prima delle 4 del mattino, chiedendo aiuto dopo aver accoltellato la moglie in un appartamento nel quartiere Barco. Le forze dell'ordine sono intervenute e hanno fermato il marito. La donna è stata soccorsa dai sanitari, ma le sue condizioni non sono state rese note. La polizia ha avviato indagini per ricostruire l’accaduto.

"Venite, serve aiuto". La telefonata parte poco prima delle 4 del mattino da un appartamento nel cuore del Barco. All’altro capo del filo c’è la centrale operativa del 118. Dalla richiesta di soccorso non era possibile immaginare ciò che gli operatori avrebbero trovato, di lì a poco, tra quelle mura. Al loro arrivo nella casa al primo piano di una palazzina popolare al civico 25 di via Gatti Casazza, hanno sollevato il velo sull’orrore. Davanti ai loro occhi, riverso sul pavimento della camera da letto, il corpo esanime di una donna, la cinquantenne Samanta Zironi. Lì vicino, Vladimiro Lombardi, 52 anni, marito della vittima. Era stato lui, poco prima, ad allertare i soccorsi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Femminicidio al Barco. Accoltella la moglie e poi chiama i soccorsi. Fermato il marito

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