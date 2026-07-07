LIVE Wimbledon Djokovic sfida Augier-Aliassime per un posto in semifinale
Djokovic affronta Auger-Aliassime negli ottavi di Wimbledon, con l’obiettivo di qualificarsi per le semifinali. I due si sono incontrati due volte nel circuito, con un bilancio di una vittoria ciascuno. Il primo match risale ai quarti di finale degli Internazionali d’Italia 2022, vinto dal serbo in due set, 7-5, 7-6(1).
Djokovic e Auger-Aliassime si sono affrontati soltanto due volte nel circuito maggiore e il bilancio è in perfetta parità (1-1). Il primo incrocio risale ai quarti degli Internazionali d'Italia 2022, quando il serbo si impose sulla terra rossa di Roma per 7-5, 7-6(1). Pochi mesi più tardi arrivò la rivincita del canadese, che alla Laver Cup di Londra sorprese Djokovic vincendo 6-3, 7-6(3) sul cemento indoor. Non si sono invece mai sfidati sull'erba, rendendo quello di Wimbledon il loro primo confronto su questa superficie. Dopo aver centrato la vittoria numero 106 a Wimbledon, superando il record di Roger Federer fermo a quota 105, Novak Djokovic non si vuole fermare e va a caccia della sua quattordicesima semifinale sull'erba londinese, che sarebbe anche la sesta consecutiva. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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