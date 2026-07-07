live wimbledon djokovic sfida augier aliassime per un posto in semifinale

Djokovic e Auger-Aliassime si sono affrontati soltanto due volte nel circuito maggiore e il bilancio è in perfetta parità (1-1). Il primo incrocio risale ai quarti degli Internazionali d'Italia 2022, quando il serbo si impose sulla terra rossa di Roma per 7-5, 7-6(1). Pochi mesi più tardi arrivò la rivincita del canadese, che alla Laver Cup di Londra sorprese Djokovic vincendo 6-3, 7-6(3) sul cemento indoor. Non si sono invece mai sfidati sull'erba, rendendo quello di Wimbledon il loro primo confronto su questa superficie. Dopo aver centrato la vittoria numero 106 a Wimbledon, superando il record di Roger Federer fermo a quota 105, Novak Djokovic non si vuole fermare e va a caccia della sua quattordicesima semifinale sull'erba londinese, che sarebbe anche la sesta consecutiva. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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