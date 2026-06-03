LIVE Roland Garros | alle 14 Cobolli-Auger Aliassime chi vince sfida in semifinale Arnaldi e Berrettini
Alle 14 si gioca la sfida tra Cobolli e Auger Aliassime, con il vincitore che affronterà in semifinale Arnaldi o Berrettini. È la prima volta che il tennista romano arriva a questo livello in uno slam. Auger Aliassime è il numero 6 del mondo. La partita si svolge a Roland Garros e decide chi avanzrà nel torneo.
L’unica apparizione di Felix Auger-Aliassime nei quarti di finale su terra battuta in questa stagione si è conclusa con una sconfitta in due set contro l’italiano Jannik Sinner al Masters di Monte Carlo. Cobolli è andato in finale a Monaco perdendo con Shelton e ai quarti a Madrid perdendo con Zverev Cobolli ha dominato nei prec edenti vincendo in tutte e tre le occasioni. Tutti incontri sul cemento di cui due arrivati al terzo set. Per Auger Aliassime è la prima volta ai quarti del Roland Garros mentre negli altri Slam ha in bilancio quattro volte ai quarti, due vinte e due perse. Cobolli inveceha giocato solo i quarti a Wimbledon l'anno scorso Il Roland Garros è un'esclusiva Eurosport. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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Roland-Garros 2026 - Félix Auger-Aliassime on Open Draw: You Need to Be There
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